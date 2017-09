Italië heeft verschillende troefkaarten op WK wielrennen

Bewerkt door: PL

Italië treedt met verschillende kanshebbers op eremetaal aan in de wegrit op het WK wielrennen in het Noorse Bergen (17-24/09).

Naast Matteo Trentin (Quick-Step Floors), die in de Vuelta vier etappes won, en Elia Viviani (Sky), winnaar van onder meer de Cyclassics Hamburg en de Bretagne Classic, tekenen ook Diego Ulissi (UAE Team Emirates) en Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) present. Ulissi won onlangs de GP van Montréal, Colbrelli pakte vandaag de bloemen in de Coppa Bernocchi. Verder werden ook Gianni Moscon (Sky), Daniele Bennati (Movistar), Alberto Bettiol (Cannondale), Alessandro De Marchi (BMC) en Salvatore Puccio (Sky) opgenomen in de Italiaanse selectie.



Vincenzo Nibali ontbreekt zoals verwacht. Hij liep zaterdag een ribblessure op bij een valpartij tijdens de afdaling van El Cordal in de voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje, waarin hij tweede werd in de eindstand. Ook Fabio Aru is er niet bij.



Italië wacht op een eerste regenboogtrui sinds Alessandro Ballan in 2008 voor eigen supporters in Varese naar de wereldtitel reed.



Gianni Moscon treedt als enige Italiaan aan in de individuele tijdrit.