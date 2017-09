Kristoff: "Edvald rijdt niet voor mij op het WK en ik niet voor hem"

DMM

8/09/17 - 11u21 Bron: Cycling News

© TDW.

Het WK in Bergen nadert met rasse schreden, ook voor de Noorse thuisrijders Alexander Kristoff en Edvald Boasson Hagen. De twee worden aanzien als schaduwfavorieten voor de eindzege, maar hebben een turbulente relatie als het komt op samenwerking.

© TDW. © TDW.

Flashback naar het WK in Qatar vorig jaar. Sagan komt als een duivel uit een doosje nog voorbij Cavendish en Boonen naar zijn tweede wereldtitel gestormd. In de achtergrond vloekt en klopt Alexander Kristoff op zijn stuur dat het een lieve lust is. De Noor voelt zich verraden door ploegmaat Boassan Hagen. De renner van Dimension Data zou de sprint aantrekken voor 'kopman' Kristoff, maar blijft hem aan de meet prompt voor met een zesde plaats.



Ook in Richmond reden de twee Noorse speerpunten eerder tegen dan voor elkaar en dat heeft dus zijn sporen nagelaten. "Het is simpel, we zijn het niet met elkaar eens over wat de voorbije jaren is gebeurd op het WK", zegt Alexander Kristoff.



In een interview aan wielersite Cycling News schiep de Noorse kampioen klare wijn over het WK in zijn thuisland. "We praten wel, maar meer dan elkaar gedag zeggen doen we niet. Edvald zal dit jaar in Bergen dan ook niet voor mij rijden en ik niet voor hem."



"Bovendien is het parcours iets meer op zijn lijf geschreven. Ik verwacht heel wat aanvallen in de finale en daarmee heb ik het als sprinter wat moeilijker. Niettemin ben ik in een lange wedstrijd als het WK wel altijd bij de betere, we zullen zien."



Boasson Hagen reageerde intussen in verdoken bewoordingen op Kristoffs stelling. "Alexander en ik zijn verschillende renners, ik denk wel dat we elkaar kunnen gebruiken. Vorig jaar ligt achter ons en nu kijk ik vooral uit om in eigen land mezelf te tonen."