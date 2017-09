Degenkolb en Arndt leiden Duitse selectie voor wegrit op WK, Oostenrijk zonder Denifl

Bewerkt door Glenn Van Snick

John Degenkolb (Trek-Segafredo) en Nikias Arndt (Sunweb) voeren de negenkoppige Duitse selectie aan voor de wegrit (24/09) op het WK wielrennen in het Noorse Bergen (17-24/09). Dat heeft de Duitse wielerbond (BDR) vandaag bekendgemaakt.

Degenkolb hield eind augustus de Vuelta voor bekeken na de vierde etappe. Hij sukkelde met bronchitis. Of Degenkolb op tijd in topvorm raakt, is nog koffiedik kijken. "Hij is op de goede weg en heeft nog wat tijd. Er is momenteel geen aanleiding om ons plan met hem als kopman te veranderen", stelt sportdirecteur Patrick Moster.



Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Sunweb), Tony Martin (Katusha-Alpecin), Paul Martens (LottoNL-Jumbo), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Jasha Sütterlin (Movistar) en Rick Zabel (Katusha-Alpecin) zullen in steun rijden van Degenkolb en Arndt. Eerder behoorden Marcel Kittel (Quick-Step Floors) en André Greipel (Lotto Soudal) niet tot de voorselectie.



Arndt neemt ook deel aan de individuele tijdrit, net als viervoudig wereldkampioen Martin en Sütterlin.