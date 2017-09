Australië zet in Noorwegen alles op 'Bling' Matthews

DMM

Michael Matthews (Sunweb) is op het WK wielrennen in het Noorse Bergen (17-24 september) het speerpunt van de Australische selectie. Dat heeft de Australische wielerbond vandaag bekendgemaakt.

Matthews pakte in 2015 zilver op het WK in het Amerikaanse Richmond. De 26-jarige Australiër moest toen alleen de Slowaak Peter Sagan voor zich dulden. Afgelopen zomer won Matthews twee ritten en de groene trui in de Ronde van Frankrijk.



Matthews krijgt in Bergen tijdens de rit van 276 kilometer de steun van Mathew Hayman, Luke Durbridge, Simon Clarke, Rory Sutherland, Heinrich Haussler, Mitchell Docker, Jay McCarthy en Jack Haig.



Rohan Dennis zal de Australische eer verdedigen in de tijdrit.