Cavendish én Froome opgenomen in Britse preselectie voor WK in Noorwegen

Groot-Brittannië heeft een eerste selectie gemaakt voor het WK wielrennen. Chris Froome en Mark Cavendisch zijn er alletwee bij in de preselectie van dertien namen voor de wedstrijd in het Noorse Bergen (17-24 september).

De viervoudige Tour-winnaar, die momenteel de rode trui draagt in de Vuelta, mikt op de individuele tijdrit en past normaal gezien voor de wegrit aangezien het parcours hem niet ligt.



Dertien renners behoren tot de Britse preselectie. Onder hen bevindt zich ook voormalig wereldkampioen Mark Cavendish, die timmert aan de terugweg nadat hij eerder dit jaar in de Tour een schouderblessure had opgelopen.



"We hebben een sterke en getalenteerde preselectie samengesteld. Op basis hiervan zullen we het definitieve WK-team selecteren", stelt bondscoach Iain Dyer. Steve Cummings, Adam Blythe, Mark Christian, Jon Dibben, Owain Doull, Tao Geoghegan Hart, Pete Kennaugh, Ben Swift, Geraint Thomas, Ian Stannard en Scott Thwaites komen eveneens op de lijst voor.



Groot-Brittannië mag het maximum van negen renners selecteren voor de wegrit. Dat privilege is weggelegd voor de top tien van de UCI-landenranking, die aangevoerd wordt door België. Verder mogen de Britten ook twee renners laten deelnemen aan de individuele tijdrit.