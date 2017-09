Vanmarcke in extremis niet in negenkoppige WK-selectie van Kevin De Weert

MDB & DMM

Wielerbondscoach Kevin De Weert heeft zijn negenkoppige selectie voor het WK in Noorwegen bekendgemaakt. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Oliver Naesen, Jens Keukeleire, Jasper Stuyven en Tiesj benoot waren al zeker van een selectie. Nu komen daar nog eens Julien Vermote, Tim Wellens en Dylan Teuns bij. Sep Vanmarcke viel in laatste instantie nog af.

Als het van Greg Van Avermaet afhangt rijden er straks op het WK wielrennen in het Noorse Bergen zeven renners in functie van de olympisch kampioen en die andere Belgische kopman Philippe Gilbert. "Voor mij is het duidelijk: Phil (Gilbert, red.) en ikzelf zijn de onbetwiste kopmannen, met eventueel Oliver (Naesen, red.) als extra beschermde renner. En als wij goed genoeg zijn, moeten alle anderen in dienst rijden. Er is nog altijd een soort hiërarchie", liet Van Avermaet in onze krant optekenen.



Hij zal alvast niet kunnen rekenen op de diensten van Sep Vanmarcke. De klassieke renner van Cannondale-Drapac hoorde bij de preselectie van de laatste vier renners, maar werd uiteindelijk nog als enige gepasseerd. Julien Vermote, Tim Wellens en de vormzwangere Dylan Teuns kregen in laatste instantie te horen dat ze er wel bij zijn. Zij moeten op 24 september hun kopmannen bijstaan in het Noorse Bergen om België zo een nieuwe wereldkampioen te schenken. Sep Vanmarcke moet dus tevreden zijn met een rol als reserve, net als Jan Bakelants, Thomas De Gendt, Dries Devenyns en Iljo Keisse.





De Weert kon het maximum van negen renners selecteren. Dat privilege is weggelegd voor de top tien van de UCI-landenranking, die aangevoerd wordt door België. Victor Campenaerts, Yves Lampaert en Laurens De Plus vertegenwoordigen België in de tijdrit. Bij de vrouwen werden Jolien D'hoore, Jessy Druyts, Ann-Sophie Duyck, Lotte Kopecky en Kelly Van den Steen geselecteerd.