"Sagan is een wonderkind, hij is als baby in een vat vol talent gevallen"

Niks tegen te beginnen, gewoon de beste van de wereld. Peter Sagan kroonde zich gisteren in Qatar voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen. De kroniek van een aangekondigde triomf. Al hadden de Belgen het misschien anders kunnen aanpakken dan ze gedaan hebben, dat vindt ook Michel Wuyts. De wielercommentator en onze columnist gaf in 'Sportweekend' zijn analyse van het eerst WK in de woestijn. En had het natuurlijk voornamelijk over de held van de dag.

De vaste stem van de koers pakte uit met een uitgebreide lofzang aan het adres van de oude én nieuwe wereldkampioen: "Hij is een wonderkind, de Obelix van de koers. Als baby is hij ooit in een vat vol talent gevallen. Hij kan alles, is de sterkste, de snelste en maakt het steeds beter af in massasprints. Hij zet de koers naar zijn hand, kan volledig domineren, kan iedereen kapot rijden, maar kan zich ook verstoppen als een spook zoals hij nu deed. De omstandigheden waren nu eenmaal zo want hij had weinig ploegmaats dus moet je het op een andere, creatieve manier oplossen en eigenlijk maar een goeie 50 à 60 meter op kop komen. Dat heeft hij met verve gedaan. Het is, denk ik, zijn 75ste koersdag en hij heeft 35 keer top-4 gereden. Dat zegt genoeg. De beste man ter wereld is wereldkampioen."



Het geheim? Zijn vrouw

Maar hoe komt het toch dat de 26-jarige Slowaak de rest van het peloton zo overvleugelt? "Sagan denkt, leeft en koerst in vrijheid, pakt het ook totaal anders aan dan de tegenstand. Ik heb hem in het hotel een paar keer ontmoet in de lift en in de gang met telkens zijn vrouw aan de hand. Zij is er ook bij aan het ontbijt waar ze dan gezellig zitten te keuvelen. Zo kan hij ontspannen de dag doorbrengen. Dat is voor iedereen 'not done', maar hij doet dat wél. Het maakt hem net rustig, de koers is ook een spelletje voor hem. Hij heeft ook al zoveel gewonnen dat hij al eens kan verliezen. Als je durft te verliezen dan kan je ook een 14de of 15de keer winnen. Dan volg je jezelf op als wereldkampioen."