Het zit er bovenarms op bij de Noren en vooral 'geflikte' Kristoff is witheet van woede

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 07u30 Bron: Cyclingnews

De Belgen konden hun suprematie en overwicht niet uitbuiten in de finale van het WK op de weg in Qatar, maar ook de Noren konden een mooie uitgangspositie niet verzilveren. Met drie vertegenwoordigd in een waaier van 26 mét daarbij Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff. Ze werden uiteindelijk zesde en zevende en dat was niet naar de zin van ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen Kristoff, die zijn gelegenheidsploegmaat en landgenoot flink op de korrel nam.

Zelfs toen hij al een aantal interviews met vooral Noorse journalisten achter de rug had, was een duidelijk ontgoochelde Kristoff nog woedend en zijn frustaties kwamen er dan ook uit in een gesprek met 'Cyclingnews': "Eerlijk? Ik weet niet wat er net gebeurd is. Edvald had mij zeker gezien want hij keek achterom en zag mij aan het wiel zitten, maar hij reageerde niet. Hij bleef maar wachten en wachten. Op 500 meter van de streep zat ik nog steeds perfect in zijn wiel en ik had echt het idee dat hij iets moest doen, maar hij bleef gewoon zitten. Om uiteindelijk voor zichzelf te sprinten. Ik wilde hem voorbij, maar hij week van zijn lijn af en toen was ik volledig het sprintritme kwijt. Ik kwam zo nooit in een kansrijke positie om te winnen. Ik was echt woedend toen ik over de streep bolde want hij kon mij perfect piloteren. Nu worden we zesde en zevende, dat is geen resultaat waarmee je terug naar huis wilt."



"Een beetje 'shit'"

Edvald Boasson Hagen reageerde na afloop op de kritiek van Kristoff: "Ik reed wel degelijk in zijn dienst, viel zelf niet aan en probeerde Van Avermaet en Terpstra te volgen en toen was er die sprint. Ik probeerde de sprint op gang te trekken en wilde dat graag doen om Alex naar de zege te loodsen, maar het draaide helaas anders uit. Er zijn er vijf die voor ons eindigen en het was mogelijk om een beter resultaat te halen, maar dat is ons niet gelukt. Het is een beetje 'shit', maar we kunnen de race nu eenmaal niet overdoen."