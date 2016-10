Bijna was het niet Sagan, maar deze (haast) nobele onbekende die wereldkampioen werd

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 07u15 Bron: NOS, Wielerflits

© anp.

De Belgen reden gisteren nagenoeg een perfect WK in Qatar, enkel de kers op de taart ontbrak. Balen voor Tom Boonen en co, al zullen ook de Nederlanders eens duchtig gevloekt hebben na de ontknoping met Peter Sagan als overwinnaar. Zowel Niki Terpstra als Tom Leezer deden diep in de de finale nog een dappere gooi naar de regenboogtrui en het goud, vooral die laatste leek even op weg naar een stunt van formaat.

© anp.

Pas op 500 meter van de streep in Doha was het sprookje voorbij voor de 30-jarige Leezer, die achteraf bij de Nederlandse NOS in zijn hoofd liet kijken: "Niki Terpstra en ik hadden de afspraak gemaakt om er gewoon vol voor te gaan. We zouden niet voor een tiende plaats sprinten en wilden alles of niks spelen. Toen hij eerst demarreerde, ontstond er onrust in de kopgroep."



Rijden, rijden, rijden

Op twee kilometer van de finish voelde de renner van LottoNL-Jumbo zijn moment gekomen: "Ik voelde dat het een goed moment was om aan te vallen. Niki schreeuwde nog dat ik moest demarreren. En toen was ik ineens weg en ben ik naar die motor geknald, dat was een ideaal mikpunt. Vervolgens was het een kwestie van rijden, rijden, rijden. De eerste keer dat ik omkeek, dacht ik: 'Nou, dat is wel een mooi gat'. Toen kwam die bocht naar links, had ik heel even de wind in de rug en kon ik een klein beetje herstellen. Toen ik in de slotkilometer nog eens achterom keek, had ik nog steeds een mooi kloofje."



Sprookjesdebuut

En toen werd het bangelijk spannend: "Het zal toch niet waar zijn?! Dat dacht ik in die laatste kilometer. Op 800 meter van de streep verkocht de wind mij een klap in mijn gezicht van de wind. Dan voel je de benen langzaam maar zeker leeglopen en verkrampen. Je weet dan dat de rest gaat sprinten en op 500 meter was het sprookje ineens uit. Maar een sprookje was het natuurlijk sowieso. Dit was mijn WK-debuut en dan zo'n wedstrijd rijden. Reken maar dat ik meer dan tevreden ben."