Nikolas Maes: "Ons collectief toonde zich"

Door: redactie

16/10/16 - 20u41 Bron: Belga

Nikolas Maes beëindigde het WK in Doha niet. Hij miste de goede slag en werd met nog heel wat andere renners uit koers genomen. "Ik ben niet tevreden over mijn eigen prestatie", reageerde hij. "Gelukkig was de rest van het Belgische blok wel heel sterk."