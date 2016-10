Peter Sagan: "Ik had gelukkig de benen om nog net aan te sluiten"

Door: redactie

16/10/16

© ap.

Sagan heeft zich voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioen gekroond. De Slovaak glipte net mee in de eerste waaier en maakte het af in de sprint. "Ik had dit zelf niet verwacht", reageerde hij.

Sagan wist dat hij de Belgen moest volgen in Qatar en reed voortdurend in de voorste gelederen. Toch miste hij bijna de slag. "Ik kon nog net aanpikken in die eerste waaier, als allerlaatste in dat groepje. Het was heel hard knokken, want ik moest echt wel een gaatje dichten en zat in een tweede groepje. Ik had gelukkig de benen om nog net aan te sluiten. Eenmaal daar zat ik safe en had ik met Kolar nog één ploegmaat in steun. Het was niet aan ons om te werken. Ik moet de Belgen toch wel bedanken en ook de Italianen. Zonder hen werd het een andere wedstrijd."



In de sprint remonteerde Sagan Boonen. "Nochtans zat ik ook even wat ingesloten, maar gelukkig vond ik een gaatje en had ik het geluk aan mijn zijde. Als Nizzolo de deur sluit, dan word ik geen wereldkampioen, dan val ik misschien, want remmen doe ik niet. Ik wist dat ik lang genoeg moest wachten om aan te zetten, want de wind zat in het nadeel. Ongelooflijk dat ik die regenboogtrui opnieuw een jaar mag dragen. Hier ben ik heel trots op."