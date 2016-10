Schattige tweeling troost bronzen Boonen

Door: redactie

16/10/16 - 19u46 Bron: VTM Nieuws

video Tom Boonen baalde met zijn bronzen medaille om de hals na zijn (laatste) gemiste kans om een tweede wereldtitel te veroveren. Terug in het hotel in Doha kon Boonen zich troosten bij een innige knuffel met zijn Lore en hun twee tweelingdochtertjes Valentine en Jacqueline.

Valentine en Jacqueline Boonen kwamen samen met mama Lore en de rest van de familie voor hun papa supporteren. De familie blijft daar nu nog een weekje om tot rust te komen na het wielerseizoen. "Sport is sport en het gewoon leven is het gewoon leven. Mijn carrière is mooi genoeg geweest om te kunnen relativeren, maar dat neemt niet weg dat wanneer je vol voor de overwinning gaat, je ook een klein beetje ontgoocheld bent. Maar ik ben realistisch genoeg om nu tevreden te zijn."



In april volgend jaar zet Tom Boonen een punt achter zijn carrière, hopelijk met vijfde kassei in Parijs-Roubaix. "Die ligt me iets beter dan dit WK. Het is goed geweest, maar we gaan proberen er nog een kriekske op te zetten."