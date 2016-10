Roelandts: "We rijden de perfecte koers, maar nu overheerst de ontgoocheling"

Door: redactie

WK wielrennen "Ik denk dat we een perfecte koers rijden", vatte Jürgen Roelandts na afloop van de wegrit op het WK in Doha samen. "Maar op het eind kwamen we iets te vroeg op kop door die aanval van Tom Leezer. Jammer, nu overheerst toch wel ontgoocheling."

"Toen Leezer ging, zat er echt nog wel snee op. Hij pakte enkele lengtes. Ik keek om me heen met Tom in mijn wiel, hoopte dat er iemand zou komen. Maar er kwam niemand in steun. Dat was een beetje de tol van de wedstrijd: iedereen keek naar Tom en dus moest ik zelf het gat dichten. Te vroeg."



Want Boonen was zijn lead-out dus kwijt. "Het was een sprint om van achteruit te komen. Maar we hadden geen keuze, ik moest vroeg aanzetten. Als ik me wel kan sparen tot op 500 meter en Tom op 200 meter kan brengen, dan heb je een andere sprint met meer kansen voor Tom. Sagan rijdt gewoon de perfecte sprint, hij kwam echt helemaal van achteruit. Chapeau. Jammer dat we achterblijven met brons, maar het is toch beter dan niets. Ik denk dat we best trots mogen zijn op onze prestatie en dat het publiek een mooie koers heeft gezien", besloot Roelandts.