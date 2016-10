Cavendish bitter: "Zat ingesloten, echt stom van mij, overkomt mij nooit"

Door: Glenn Bogaert

wk wielrennen Een zilveren medaille, de meest ondankbare 'prijs' die je kan winnen op een kampioenschap. Mark Cavendish schoof vlotjes mee met de beslissende waaier van onze landgenoten en leek de te kloppen man. Alleen liet de 31-jarige Manxman zich stomweg insluiten waardoor Peter Sagan naar zijn tweede opeenvolgende regenboogtrui kon knallen.

Vijf jaar geleden kroonde de toen niet te vloeren Cavendish zich in het Deense Kopenhagen tot wereldkampioen, bijna had hij zijn tweede wereldtitel beet. Bijna dus, het lukte vandaag net niet daar in Qatar. "Het is niet de eerste keer dat ik dit jaar tweede word op een kampioenschap (zie Brits kampioenschap, red.). Met deze benen had ik altijd moeten winnen. Peter Sagan is natuurlijk niet zomaar iemand, hij is een grote coureur. Ik zat ingesloten in de sprint, echt stom want dit overkomt mij anders nooit. Ik wilde hem volgen, maar kwam er pas in de laatste 100 meter uit. We zaten aanvankelijk met drie Britten in de eerste waaier, maar Luke Rowe kreeg een lekke band. Een mannetje meer had het verschil kunnen maken. Adam Blythe heeft mij gelukkig de hele dag gesteund. De Belgen en Italianen waren echt goed en deden perfect werk om de Duitsers weg te houden. Het was een mooie groep om deel van uit te maken. Ik weet dat ik eigenlijk blij moet zijn met zilver, maar ik ben zwaar ontgoocheld. Deze koers had ik altijd moeten winnen."