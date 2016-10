Van Avermaet: "Als we koers winnen, is iedereen lyrisch over onze prestatie"

Door: Glenn Bogaert

Met 6 in een kopgroep van 26, maar het niet kunnen afmaken. Doodzonde voor de Belgen, die in Qatar een fantastisch WK hebben gereden. Tom Boonen moest de klus afmaken, maar had in de sprint af te rekenen met een weerbarstige ketting. Al leek er niemand echt opgewassen tegen Peter Sagan. Greg Van Avermaet was eveneens mee in de finale en bekeek het na afloop nuchter.

Het plannetje van de 31-jarige Van Avermaet was duidelijk: in de finale meeschuiven met de sluwe en slimme Nederlander Niki Terpstra. "Dat was niet makkelijk hé, het was iets beter geweest als de finale vroeger was losgebarsten. Maar dat is natuurlijk niet evident. We hebben de wedstrijd in handen genomen om niemand terug te laten komen. Daarna was het aan Tom Boonen om een poging te doen om het af te maken. Hij reed een goeie sprint, maar zijn ketting sloeg wat over. Dat is koers hé. Ik heb er nog aan gedacht om de sprint aan te trekken, maar was naar Terpstra aan het kijken. Net op dat moment ging Leezer en die verraste mij. Ik heb nog geprobeerd om te komen, maar moest vanuit tiende positie komen. Het ging allemaal heel snel en ik kwam er niet meer. Vervolgens was het lastig om nog de sprint aan te trekken voor Tom."



"Iedereen super gereden"

Het overheersende gevoel bij Van Avermaet? Ontgoocheling natuurlijk. Of wat dacht u? "Als je niet wint, ben je altijd ontgoocheld. We hadden de koers in handen en hebben er alles aan gedaan om de wereldtitel te pakken. We kunnen onszelf niks verwijten want we waren waar we moesten zijn. De hele ploeg was op de afspraak, we waren met zes vertegenwoordigd en iedereen heeft super gereden. Een derde plek is jammer want als we winnen, is iedereen lyrisch over onze koers. Of het anders koen? Moeilijk hé want die andere mannen kan je op dit parcours niet zomaar uit het wiel rijden. Wat konden we anders gedaan hebben?"