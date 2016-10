Boonen: "In normale omstandigheden moet ik de sprint altijd winnen"

Bavo Boutsen

16/10/16 - 16u11

© belga.

Het zag er een hele dag perfect uit voor Tom Boonen. De Belgen gokten in de slotfase vol op de sprint. Maar de viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix kwam finaal net tekort tegen aalvlugge mannen als Peter Sagan en Mark Cavendish, die voor hem eindigde. Achteraf overheerste de ontgoocheling bij bronzen Tom, maar hij bedankte ook vooral de Belgische ploeg.

Tom Boonen moest zich na de koers dus tevreden stellen met de derde plek. Uiteraard overheerste meteen na de streep de ontgoocheling bij de wereldkampioen van 2005. "In de laatste twee kilometer moesten Jürgen (Roelandts) en ik het alleen doen. De ploeg heeft enorm hard en goed geregden. Het was vandaag genieten vanaf kilometer een."



"Iedereen zat stikkapot aan de meet. Ik zette aan, ik dacht dat het wel het goede moment was, maar blijkbaar was het toch wat te vroeg. In de slotmeters versprong mijn ketting dan nog. Het was een andere koers dan gewoonlijk, want het was echt extreem heet vandaag. Iedereen zal blij zijn dat het afgelopen is. Ben blij dat ik derde ben, maar in normale omstandigheden, met een man meer, moet ik hier altijd de sprint winnen", besloot Boonen na zijn laatste WK.