Degenkolb een sympathieke jongen? Oververhitte Duitser haalt echte rotstreek uit met onze Jens Debusschere

Frappante beelden op een kleine 70 kilometer van de streep in de WK-wegrit bij de profs in Qatar. Een zichtbaar gefrustreerde John Degenkolb, die de goeie waaier had gemist en zo bij de geslagenen zat, kreeg het aan de stok met onze Jens Debusschere. De ex-winnaar van Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo kon het duidelijk niet verkroppen dat hij zijn winstkansen in rook zag opgaan en ging onze snelle landgenoot van Lotto Soudal intimideren.



De Cauwer ontstemd

Waarom? Omdat hij als trouwe Belg de ploegtactiek respecteerde en probeerde om stokken in de wielen te steken van de achtervolgende groep op de kopgroep met zes landgenoten onder wie Tom Boonen en Greg Van Avermaet. Als klap op de vuurpijl haalde 'John Beton' zijn drinkbus uit de houder om vervolgens een straal water in het gezicht van Debusschere te spuiten. "Dit had ik van hem nu echt niet verwacht, een rotstreek. Degenkolb heeft een puntje minder bij mij nu", oordeelde een ontstemde José De Cauwer.



Vroege opgave

Een paar kilometer later gaf een zichtbaar uitgeputte Degenkolb er ook de brui aan. "Ik zat mee vooraan, maar werd door pech weggeslagen", reageerde de gefrustreerde Duitser. Hij kwam ook nog terug tot het incident met de Belgen. "Hun gedrag in de tweede waaier vond ik behoorlijk onrespectvol, maar goed dat is de koers", besloot de ex-winnaar van Parijs-Roubaix.