Sagan: "Hopelijk zijn de feestjes hier beter dan in de VS"

Bavo Boutsen

16/10/16 - 16u00

© afp.

WK wielrennen Peter Sagan reageerde na zijn zege in zijn gekende stijl. Hij bedankte de vele supporters die aanwezig waren en hoopt nu in de eerste plaats op een stevig feestje. De beste renner van het peloton, die dit jaar ook Europees kampioen werd, de Ronde van Vlaanderen won en voor de vijfde keer op rij de groene trui veroverde, mag dus nog een jaar in de regenboogtrui rondrijden.

"Ik han het niet geloven, ik ben nog steeds in shock. Ik ben heel blij." Begon Sagan zijn dankwoord. "Op het beslissende punt met de zijwind was ik de laatste om aan te pikken. Toen was het afwachten op de sprint. Er stond een beetje kopwind in de sprint dus ik voelde dat ik van achteruit moest komen. Gelukkig doet Nizzolo de deur ook niet toe. Ik moet iedereen bedanken. Ik had vandaag de beste supporters mee uit Slowakije. Mijn vrienden uit mijn geboortedorp waren hier vandaag ook, dus ik moest wel winnen voor hen", aldus Sagan.



"Ik bedank ook mijn vrouw en mijn broer, die zijn leven riskeerde in een zoektocht naar water. Ook Kolar (de derde Slowaak in koers, mee in de beslissende waaier) speelde een sleutelrol. Nu gaan we een feestje bouwen. Hopelijk is het hier wat beter dan vorig jaar in de VS, toen alles al om middernacht werd gesloten", klonk het bij de Europese kampioen, de oude én nieuwe wereldkampioen wielrennen op de weg.