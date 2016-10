Peter De Grote slaat weer toe! Sagan volgt zichzelf op, Boonen pakt het brons

Door: redactie

16/10/16 - 15u40

© TDW.

WK wielrennen Geen verrassing, wel weer een verbluffend kunststukje. Peter Sagan heeft in het Qatarese Doha namelijk zichzelf opgevolgd als wereldkampioen. In de sprint van een select waaiergezelschap met daarbij maar liefst 5 Belgen gaf de niet te stuiten Slowaak iedereen het nakijken. In een razendsnelle koers met een algemeen gemiddelde van boven de 45 km/u reden onze langenoten de perfecte koers, maar het afmaken, lukte niet. Tom Boonen haalde alles uit de kast, viel iets te vroeg stil en moet zich uiteindelijk content stellen met brons.

© afp. © belga.

Wat iedereen vooraf had verwacht, kwam ook uit. De Belgen maakten de koers in de woestijn bikkelhard en trokken de boel gecontroleerd op de kant. Het resultaat was een waaier van net geen dertig man, met onder hen liefst zes Belgen (Boonen, Van Avermaet, Naesen, Keukeleire, Roelandts en Stuyven). Ook de verwachte kleppers als Sagan, Cavendish, Viviani, Kristoff en Terpstra tekenden present. De Duitsers misten evenwel collectief de boot. Degenkolb, Kittel, Greipel? Ze waren gezien.



Ultieme uitval Leezer

De Belgische werkpaarden namen de boel in de lokale rondes dan resoluut op sleeptouw. Iedereen die de waaier miste, wist toen al dat de vogel gaan vliegen was. Schaduwfavoriet Fernando Gaviria uit Colombia was ondertussen al afgevoerd met een ontwrichte schouder. In een rotvaart ging het dan richting finish. Het was wachten op een uitval, maar een ultieme poging van de clevere Nederlander Tom Leezer werd onschadelijk gemaakt. Het elitegroepje mocht in de sprint uitmaken wie de nieuwe wereldkampioen werd.



Belgen mogen fier zijn

In de sprint toonde Sagan zich de sterkste. Cavendish werd tweede. Tom Boonen vervolledigde het podium en kaapt de bronzen plak weg. Een ontgoocheling misschien, al kunnen onze landgenoten terugblikken op een fantastische koers. Op 178 kilometer van de streep deden ze het waaiergeweld al in volle hevigheid losbarsten. Heel wat renners riepen om hun moeder en enkel de Noren en Italianen bleken collectief sterk en attent genoeg om mee te schuiven. De finale leek echter één lange beurt in de wachtkamer van de dokter. Wat perfect in het kraam van de machtige Sagan paste, die als een duiveltje uit een doosje de zoveelste klassesprint uit zijn benen toverde. Europees en wereldkampioen, doe het hem naar na. Een klasse apart, tot spijt van wie het benijdt.