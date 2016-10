Waarom Boonen fiets meenam naar kamer

Door: redactie

Tom Boonen is vandaag één van de topfavorieten op het WK wielrennen in Qatar en hij wil liever niks aan het toeval overlaten. Zo liet hij zijn fiets vannacht niet bij de andere fietsen staan, zegt hij aan VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn. "Dat is weer zo'n klucht: de fietsen van alle landen staan bij elkaar", foetert Boonen. "We zitten met vijf of zes landen in het hotel en iedereen kan er gewoon aan. Dat is erom vragen, zoiets. Kevin De Smet heeft mijn fiets bij hem op de kamer gezet, dan ben je zeker dat er niks aan gebeurt wat je niet wil." Boonen is met een goed gevoel uit bed gestapt, zegt hij. "Ik ben blij dat het eindelijk zover is", zegt hij. "Als er zo veel mogelijk schade is na de woestijn, ben ik tevreden. Het wordt een speciale wedstrijd", voorspelt Boonen.