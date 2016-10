Hollandse leepheid of niet? "Tom Boonen is mijn grote favoriet"

Door: Glenn Bogaert

16/10/16 - 10u50

© photo news.

In de Nederlandse pers liet Niki Terpstra al uitschijnen dat hij met Tom Boonen al vaak gesproken heeft over dit WK in Qatar en wie weet vinden beide ploegmakkers elkaar straks wel aan het front. De 32-jarige Nederlander is alvast van mening dat zijn maatje bij Etixx-Quick.Step de te kloppen man is. Zijn oprechte mening of toch eerder tactiek? De winnaar van de Eneco Tour is in ieder geval een sluwe vos, dat is bekend.