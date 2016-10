Kersvers wereldkampioene Amalie Dideriksen droomde vooraf van plaats in top tien

Door: redactie

15/10/16 - 18u55 Bron: Belga

© photo news.

Amalie Dideriksen is de nieuwe wereldkampioene. Amper 20 jaar is de Deense, die ook actief is op de piste en zich al twee keer tot wereldkampioene kroonde bij de junioren op de weg, in 2013 en 2014. "Ik kan het zelf niet geloven", reageerde ze. "Ik was hier helemaal geen favoriet en win hier in de sprint."

"Ik droomde van een plaats in de top tien, maar nu ben ik wereldkampioene. Ongelooflijk. Onderweg kwam ik nog ten val, maar brachten mijn twee ploegmaten me terug in het peloton. Ze leverden fantastisch werk."



Hoewel Nederland een stevige sprinttrein opzette, wist de Deense zich er tussen te wringen. "Ze rekenden op Kirsten Wild, dus wou ik absoluut in haar wiel zitten. Ik heb hard gevochten om haar wiel te houden en dat heeft geloond. Ik weet dat ik de grote verrassing ben, maar dat maakt me niet uit. Na mijn twee wereldtitels bij de junioren was het mijn doel om ook bij de profs de regenboogtrui te pakken. Geweldig dat dat nu al gelukt is."



Wild: "Dit was mijn kans"

Bij Kirsten Wild overheerste ontgoocheling. De 34-jarige Nederlandse, ook onderweg gevallen, kon het werk van haar ploegmaten niet afronden. "Ik wist dat ik mijn sprint iets te vroeg aanzette", deed ze haar verhaal. "Maar ik kon niet langer wachten. Dideriksen zat in mijn wiel en remonteerde me beetje bij beetje, dit was mijn kans op die wereldtitel, ik ben hier kind aan huis in Qatar (vier eindzeges en tien ritzeges in de Ronde van Qatar) en ik pak er naast. Dit is heel jammer, want ik heb hier heel hard naar toe geleefd."