D'hoore trekt boetekleed aan: "Belgische meisjes hebben het perfect gedaan, kan alleen mijzelf iets verwijten"

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 15u40

© photo news.

Goud was haar grote doel, maar de WK-wegrit bij de vrouwen in Qatar is voor Jolien D'hoore uitgedraaid op een bittere ontgoocheling. Een tiende plaats, heel ver weg van de felbegeerde regenboogtrui. De blondine die op de Spelen in Rio nog brons pakte in het omnium baalde na afloop dan ook als een stekker, maar toonde zich vooral ook eerlijk en grootmoedig. Zo stak ze de hand volledig in eigen boezem.

© photo news. © photo news. © photo news. © TDW.

"Het begon al heel vroeg in de laatste ronde met flink wat gewring en er waren overal treintjes van alle landen. Ik kon mij er maar moeilijk tussen wringen, zat er dan wat achter, maar het was heel moeilijk om mijn positie te houden. Ik zat er wat alleen tussen, wist niet welk wiel te houden en moest heel veel krachten verspillen voor niks. Op twee kilometer van het einde zat ik gewoon te ver en moest ik in de wind opschuiven om dichter te komen naar positie tien. Dat lukte maar niet en was het gewoon krachten verspelen in de aanloop naar de sprint en dat is jammer."



Geen last van hitte

Heel even zag onze Belgische hoop op de hoogste eer nog een gaatje: "Ik zag dat de Duitse kwam opzetten en probeerde in haar wiel op te schuiven, maar ook zij geraakte niet bij de eerste vijf. Voor de sprint begon, had ik al heel veel energie verloren. Echt zonde want ik had goeie benen en ondervond geen last van de warmte. Het wiel van Kirsten Wild? Iedereen wist dat ze dat moesten houden en iedereen wilde dan ook in haar zog zitten. De treintjes van andere landen zoals Duitsland en Australië zaten in de wielen. Ik zat ertussen. Met een eigen trein was ik misschien perfect in het wiel van de Nederlanders geraakt, maar dat is koers. Je moet vechten voor jouw plaats. Spijtig dat het zo afloopt."



Eigen schuld

D'hoore klopte ontgoocheld op haar stuur, veelzeggend natuurlijk. "De ontgoocheling is inderdaad groot want dit is een gemiste gouden kans. Op zo'n aankomst had ik heel graag een perfecte sprint gereden, maar dan moet ik kunnen vertrekken vanuit derde of vierde positie en liefst in het wiel van Kirsten Wild. Dat is helaas niet gelukt. Ik kan alleen maar mijzelf iets verwijten. De ploeg heeft heel sterk gereden, alle meisjes wisten welke rol ze moesten spelen en dat hebben ze perfect gedaan. Ik kan niemand iets verwijten want ze hebben hun best gedaan voor mij. Jammer dat ik het zo laat afweten in de finale."