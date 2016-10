Anticlimax voor D'hoore, die pas tiende eindigt en ziet hoe 20-jarige Deense met wereldtitel gaat lopen

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 15u18

Amalie Dideriksen pakte de wereldtitel. © TDW.

De kans van haar leven en ze ging vol voor goud en de regenboogtrui, maar het heeft niet mogen zijn voor Jolien D'hoore. De 26-jarige Belgische kopvrouw zat in een nerveuze finale ingesloten en had tussen de zandkorrels geen landgenotes meer om haar dat laatste duwtje richting de wereldtitel te geven. Sprinten voor wat ze waard was, deed de snelle Oost-Vlaamse nog wel, maar meer dan een ontgoochelende tiende plek zat er niet in. De jonge Deense Amalie Dideriksen mocht wel juichen, al durfde ze niet te snel juichen na een héél close massasprint. Amper 20 jaar, wat een grote verrassing.