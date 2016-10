Spelen Belgen en Nederlanders onder één hoedje? Terpstra licht tipje van de sluier op

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 10u20 Bron: De Telegraaf

© photo news.

Het is gezien de rivaliteit tussen beide landen niet zo vanzelfsprekend, maar toch mogen we morgen niet verbaasd zijn als onze landgenoten onder één hoedje spelen met de Nederlanders. Twee teams die de koers hard moeten maken en elkaar dus goed zullen kunnen gebruiken. Dat meent ook Niki Terpstra in de Nederlandse krant 'De Telegraaf'.

Spelen met de wind

Dat de 32-jarige winnaar van de Eneco Tour een ploegmaat is van onze Belgische kopman en een van de topfavorieten Tom Boonen brengt België en Nederland nog dichter bij elkaar. Al zullen er natuurlijk geen cadeautjes uitgedeeld worden. Slimme Niki beseft immers dat hij zelf een uitgelezen kans krijgt om de regenboogtrui te veroveren: "Ik ben wel een kanshebber en het is in Qatar eigenlijk vrij simpel: er zitten in de woestijn vijf bochten dus je kunt hier spelen met de wind. Wanneer we een bocht naderen en je weet dat de wind daar uit een andere hoek komt dan begint het bij mij al te kriebelen. Dan probeer ik de boel op gang te trekken. Dat in waaiers rijden, ligt me ook wel uitstekend. Hoge snelheden, knokken voor je positie. Natuurlijk zorgt het veel zelfvertrouwen dat ik dat rondje hier al twee keer heb gewonnen. Het is een bevestiging dat ik op dit terrein goed uit de voeten kan", klinkt het in 'De Telegraaf'.



Groot criterium

Over het parcours is de ex-kampioen van Nederland niet zo laaiend enthousiast: "Die rondjes hoefden voor mij niet. Nu lijkt de finale op een groot criterium. Het valt voor mij te vergelijken met een klimmer die een bergrit moet rijden waarvan de finish aan de voet van Alpe d'Huez ligt. Heel erg jammer want wielertechnisch wordt Qatar zo totaal verkeerd gebruikt."