Bondscoach De Weert barst van vertrouwen: "Wij zijn het sterkste land"

WK wielrennen "Het wordt een geweldig WK." Of we morgen een Belgische winnaar krijgen, kan de bondscoach niet beloven, maar dat zijn jongens oorlog gaan maken: dat wel. "We moeten favoriet durven zijn", zegt Kevin De Weert (34).

Hoe groot is de kans dat België een wereldkampioen aflevert?



"Die ambitie mag er zijn, maar wie gaat zeggen hoe dicht we in de buurt gaan komen? Ik vind het grappig: een maand geleden gaf niemand een cent voor onze kansen. Boonen was afgeschreven als sprinter en tegen Cavendish, Sagan, Greipel en Kittel ging niks te beginnen zijn. Vandaag lees ik andere verhalen. Zelfs de buitenlanders komen me vertellen dat wij favoriet zijn."



Dat komt ervan als je kopman zichzelf in die rol duwt.



"Dat heeft Tom pas donderdag gedaan. Vorige week was de teneur al gedraaid. Na de ploegentijdrit zijn verschillende renners me komen zeggen dat wij de te kloppen ploeg zijn."



Wat zeg jij dan?



"Ik lach een keer. Ik begrijp het wel. Het zou erg zijn als we hier geen ambitie toonden. In de breedte zijn we enorm sterk. Het is fantastisch om hier met deze negen jongens te zijn. Wie kan zeggen dat hij zo'n ploeg heeft?"



Groot-Brittannië lijkt ons evenwaardig. Italië misschien ook.



"Wij zijn het sterkste land. Groot-Brittannië heeft zeker sterke renners, maar kunnen ze ook in waaiers rijden? Ik geloof heel hard in mijn groep. Maar we hebben niet de snelste spurter, dus is er geen enkele garantie."



"Het is simpel: ik heb een ploeg gebouwd om initiatief mee te nemen en dus gaan we dat doen."