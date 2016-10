Scandinavië opnieuw aan het feest in Qatar: Deen Egholm pakt wereldtitel bij junioren

Door: redactie

14/10/16 - 15u18

Jakob Egholm heeft zich in Qatar tot wereldkampioen wij de junioren gekroond. De Deen sprong op zo'n tien kilometer van de aankomst weg uit een zestienkoppige leidersgroep en hield knap stand. Brent Van Moer zat mee in de kopgroep, maar greep naast een medaille.

Van Moer ontgoocheld na dertiende plaats

Eerste Belg op het WK voor junioren werd Brent Van Moer. De renner uit het Waasland toonde zich de hele dag, maar keert met een dertiende plaats huiswaarts. "Het is jammer dat ik met lege handen achterblijf", reageerde hij.



In de sprint om het zilver en brons kwam Vanmoer er niet aan te pas. "Ik heb nog wel geprobeerd, maar ik weet dat ik geen goede sprint in de benen heb. Vooraf wilde ik nog wel aanvallen, maar het tempo lag gewoon te hoog in dat groepje vluchters."



Van Moer reed op 97 kilometer al even voor het peloton met de Eritreeër Awet Habtom en de Nederlander Ide Schelling, maar die vlucht kreeg geen ruimte. Bij een andere ontsnapping was het wel raak voor Vanmoer, die wel de enige landgenoot was in dat groepje. Daar verrichtte hij heel wat werk, terwijl er toch landen met meer renners vooraan zaten. Had hij de benen niet wat meer stil moeten houden? "Tja, ik wilde echt voorop blijven. Dan moet je meedraaien in die ontsnapping. Dat kostte wel krachten, krachten die ik op het eind wellicht te kort kom. Het is jammer dat ik niets koop met dit resultaat. De Belgische ploeg geloofde in mij, werkte niet in de achtervolging en als je dan enkel een dertiende stek kan presenteren is dat niet veel. Ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden bij de ploeg.".



Gerben Thijssen, man voor de sprint in Qatar, kwam er dus niet aan te pas. In het peloton kwam hij op 500 meter van het eind nog ten val. "Ik weet niet wat er gebeurde. Plots lag ik tegen de grond. Het ging er nog nerveus aan toe, raar, want het ging om een sprint voor plek 20 of zo. Een val zonder erg, wat bloed op de knie en schaafwonden, meer niet. Het is jammer dat we hier geen mooier resultaat kunnen voorleggen, maar de bondscoach trok op het eind de kaart van Vanmoer en dus kon ik ook niet sprinten."