Van Avermaet over de hitte: "Overweeg om te starten met waterrugzak en ijsvest"

14/10/16 - 12u16

WK wielrennen Greg Van Avermaet beschouwt zichzelf niet als favoriet voor het WK wielrennen van zondag. "De sprinters zijn hier aan zet", vertelde hij tijdens een persmoment. "Maar dat neemt niet weg dat we wel iets moeten proberen, de koers lastig maken. Hen afmatten en dan zien we wel op het eind."

Van Avermaet trainde donderdag samen met de selectie op The Pearl en in de woestijn: 175 km, zo'n 4,5 uur. "Het is warm", moest hij toegeven. "Ik ben iemand die er goed mee om kan, maar je voelt dat die warmte een rol zal spelen zondag. Het is precies alsof je in een broeikas rijdt. Als profs rijden we vaker in zo'n hitte, maar nu bijna 260 km, dat is toch een pak meer kilometers dan we gewoon zijn. Ik blijf erbij, het WK inkorten hoeft niet voor mij. Een WK moet 250 km zijn. Al moet ik wel toegeven dat ik een beetje bang ben voor de hitte, die gaat er echt inhakken op het eind."



Bevoorrading

De uitdaging wordt om voldoende bevoorraad te worden onderweg, zo klonk het al een paar keer bij de Belgische renners. "Klopt", beaamt ook de olympische kampioen. "Maar het zal moeilijk worden. In de Tour, als het warm is, gaan de helpers om bidons, maar hier wordt dat anders. Als je in een waaier iemand naar de wagen stuurt, zie je die niet meer terug. Het is simpel: als je in een waaier zit, kan je geen drank aannemen. Niet uit de auto, niet van de moto, niet van een verzorger langs de kant van de weg, want het zal gewoon te snel gaan. Ik overweeg om daarom te starten met een waterrugzak, een ijsvest aan te doen voor de start en een verkoelend polsbandje te dragen. Alles wat kan helpen om je lichaamstemperatuur onder controle te houden, moet je zondag gewoon toepassen." Lees ook Van Avermaet na verkenning: "Word niet wild van dit parcours"

Van Avermaet gelooft niet in een massasprint met een groot peloton. "Veel jongens gaan onderweg, bij die temperaturen 'dood gaan', de finish niet halen. Veel zal afhangen hoe zwaar de koers is voor The Pearl, het plaatselijke circuit. Daar moeten we de anderen afmatten, maar dat zal ook afhangen van hoeveel wind er staat. Hopelijk is er genoeg wind en kunnen we er een lastige wedstrijd van maken. Het geeft niet dat er nog renners terugkomen, als ze maar hebben afgezien. Als iedereen uitgeput is, kan ik op het eind misschien mijn slag slaan."



Geen favoriet

Al beschouwt hij zichzelf niet als favoriet. "Neen, helemaal niet, eerder een outsider", aldus de Waaslander. "Ik verwacht niet zo gek veel van dit WK omdat het gewoon een parcours is dat me niet zo goed ligt. Vorig jaar vond ik met Richmond een parcours op mijn maat, had ik een grote kans en was ik er dicht bij. Nu ligt dat anders. Begrijp me niet verkeerd, ik ben hier graag, ik ga mijn best doen, maar ik ben gewoon niet wild van dit parcours. Ik zie niet meteen een plekje of heuvel waar ik kan aanvallen. Het is wat het is, ik maak me er niet druk om. Niets moet nog dit seizoen, alles mag. Ik moet me hier zondag niet meer bewijzen."



Gemotiveerd

Is hij nog fris genoeg? "Ik heb niet meer die supervorm te pakken, maar dat zal voor iedereen wel zo'n beetje zijn op het einde van een lang seizoen. Ik voel me wel nog goed genoeg en ben gemotiveerd voor dit WK. Als je naar mijn resultaten kijkt (winst in Montreal, tweede in Quebec, vierde in de Eneco Tour, red.) dan zijn die ook niet slecht, je zal weinig renners vinden met betere uitslagen. Ik twijfel niet en kijk uit naar zondag." Greg Van Avermaet op training met Olivier Naesen. © TDW.