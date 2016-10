Italiaanse Balsamo verovert goud in wegrit bij juniores

© TDW.

WK wielrennen De Italiaanse Elisa Balsamo heeft op het WK wielrennen in de Qatarese hoofdstad Doha de wereldtitel in de wegrit bij de meisjes juniores veroverd.

Na 74,5 km haalde Balsamo het in een sprint van de Amerikaanse Skylar Schneider en de Noorse Susanne Andersen. De Poolse Karolina Perekitko en de Italiaanse Letizia Paternoster vervolledigden de top vijf. Lotte Rotman kwam als 42ste over de streep in Doha, Febe Schokkaert werd 45ste. Vandaag wordt ook nog de wegrit bij de jongens junioren gereden.



Amper was het WK op gang geschoten toen na 3 km bijna de helft van het meisjespeloton tegen de grond smakte. De twee Belgische juniores ontsnapten en koersten een tijdlang mee vooraan. Ze probeerden ook een paar keer mee te gaan in een ontsnapping, maar het peloton was gebrand op een massasprint en daar viel weinig tegen te beginnen.



"We koersten opeens met zo'n 25 meisjes vooraan", vertelt Febe Schokkaert. "Ik hoopte om de handen in elkaar te slaan en voorop te blijven, maar standhouden bleek een verloren zaak. Het peloton kwam terug. Lotte en ik hebben dan nog drie keer geprobeerd om weg te rijden, maar we kregen simpelweg de ruimte niet."



"Het is moeilijk om op dit parcours weg te rijden", aldus Rotman. "Ik heb hier vandaag vooral ervaring opgedaan. Op zo'n WK is het toch nog anders koersen. Je moet knokken voor je positie, voortdurend krijg je links en rechts een duw, je moet echt je plaats opeisen in het peloton." Dat onthield ook Schokkaert. "Een mooie ervaring. Volgend jaar volgt een parcours dat me beter ligt, een klimkoers en daar kijk ik wel naar uit."



Hitte

Over de hitte, 33 graden vanochtend, klaagden de meisjes niet. "Het viel best wel mee", aldus Schokkaert. "Tijdens de wedstrijd heb ik veel gedronken en veel water over me gegoten. Ik kon er goed mee om." Ook Rotman had er geen problemen mee. "Het was warm, maar ik had er geen moeite mee."