Beloften stellen teleur in hitte, Enzo Wouters onwel na finish

Nathan Van Hooydonck in actie tijdens de wegrit. © belga.

WK wielrennen Met een 70ste plaats als beste resultaat in de WK-wegrit in het Qatarese Doha kunnen de Belgische beloften niet meteen tevreden zijn. Top vijf was het doel, maar de hitte nekte de Belgen vandaag één voor één.

"Warm, warm, heel warm, een beetje te warm zelfs", sakkerde Guillaume Seye na afloop. "We waren goed voorbereid. We zijn de koers koel gestart en de eerste twee uur verliep dat goed, maar daarna voel je je lichaam gewoon verhitten. Ik voelde me verzwakken, op het eind zakten er daardoor wat jongens door, de warmte wellicht als oorzaak."



Belachelijk

"Voor de start stelden vertegenwoordigers van de UCI ons de vraag of de race moest ingekort worden", vertelde Nathan Van Hooydonck. "Dat is toch gewoon belachelijk. Je moet dat toch niet aan ons komen vragen, net voor de start. Het is aan hen, het is hun job, om die beslissing te nemen. We hebben geantwoord dat het hier zeker niet koud was. Maar om nu echt nadrukkelijk te zeggen dat de koers moest ingekort worden, dat vond ik een stap te ver. Het is niet aan ons om die beslissing te nemen. Ze hebben niet alleen aan de Belgen die vraag gesteld, dat gebeurde ook bij andere renners bij het tekenen van het startblad. Maar stel me de vraag nu opnieuw na de koers en mijn antwoord is duidelijk: het was gewoon te warm. Na de koers bleek het nog altijd 36 graden. Dat is veel te heet, onderweg moet het zeker rond de 40 graden geweest zijn. Dat is te veel."



Wouters onwel

Enzo Wouters, het Belgische speerpunt als het op sprinten aankwam, kwam niet aan sprinten toe. Wouters haalde wel de aankomst, op 3'01" van de wereldkampioen, maar werd na de finish onwel. De bondsdokter koelde hem af met water en ijs in de nek, waarna hij met de ziekenwegen werd overgebracht naar de medische post voor een check-up. "Enzo kon amper nog op zijn benen staan", aldus Van Hooydonck. "Hij was wellicht een beetje oververhit. Hopelijk komt alles in orde met hem."



"Het is vreemd wat Enzo overkwam", aldus bondscoach Jean-Pierre Dubois. "Op drie ronden van het einde maakte hij nog een gebaar naar zijn ploegmaats dat hij zich super voelde. Een ronde later bengelde hij achteraan in het peloton en moest hij harken om de andere renners bij te houden."



Jenthe Biermans gaf op na een valpartij en werd eveneens overgebracht naar de medische post. "Jenthe heeft allerlei schaafwonden opgelopen, brandwonden eigenlijk. Hij had verzorging nodig", aldus Dubois. "Het is niet heel ernstig, maar hij zal wel enkele dagen pijn hebben."