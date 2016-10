Belgische dames geloven in Jolien D'hoore

Door: redactie

13/10/16 - 15u22 Bron: Belga

© TDW.

WK wielrennen "Jolien kan wereldkampioen worden in Doha", is de overtuiging bij de Belgische dames en bondscoach Ludwig Willems. "Ze hoort bij de topfavorieten op dit WK."

D'hoore behaalde brons in het omnium op de Olympische Spelen, haar eerste doel van dit seizoen. "Ze is nog altijd zeer gemotiveerd", weet bondscoach Willems. "Dit WK is haar tweede doel van het jaar. Jolien hoort bij de snelste benen in het vrouwenpeloton en kan het afmaken in een sprint. Na de Olympische Spelen nam ze een weekje vakantie, maar meteen daarna richtte ze toen het vizier op het WK. Eerst was er nog de inloper via de Boels Rental Ladies Tour, een meerdaagse rittenkoers, daarna won ze al meteen de Madrid Challenge in de Vuelta in de sprint."



Sofie De Vuyst, al voor de zevende keer op rij aanwezig op een WK, was duidelijk op een persmoment met de Belgische dames: "Ik denk dat we voor het eerst ooit aan de start staan van een WK met iemand die enorm veel kansen heeft om die regenboogtrui te pakken, meer dan vorig jaar. Toen ging de naam van Jolien ook over de lippen, maar bleek het parcours uiteindelijk net iets te lastig. Nu is het vlak, wordt het wellicht een sprint. Ze hoort bij de favorieten."



"We zijn allemaal gemotiveerd", aldus Lotte Kopecky (20) die toe is aan haar eerste WK bij de profs en een speciale rol krijgt van de bondscoach. "Ik moet Jolien zo goed mogelijk naar de finish brengen zodat ze zorgeloos haar sprint kan inzetten. Hopelijk lukt me dat, want ik denk dat ze echt een goede kans maakt."



"Jolien heeft zich goed voorbereid op dit WK", weet de bondscoach. "Ze heeft nog honger naar succes. Het is ongetwijfeld een voordeel dat ze die bronzen medaille al op zak heeft. Dat kan bevrijdend werken. Zonder een medaille reisde ze misschien naar hier af met de nodige stress, nu heeft ze rust in het hoofd, al wil ze hier ook scoren, daar ben ik van overtuigd. Jolien is ambitieus, ze weet dat haar hier een unieke kans wacht."



Het parcours speelt zich vooral af op The Pearl, vooraf is er nog een korte aanloop van 28 kilometer, vervolgens zeven rondjes, goed voor een totaal van 134,1 kilometer. "Voor een vrouwenkoers is dat best veel", aldus De Vuyst "De hitte zal hier ook een bepalende factor zijn. Het wordt zaak om met de andere meisjes boven onszelf uit te stijgen zaterdag. Hopelijk lukt dat, want we willen Jolien allemaal aan die wereldtitel helpen."