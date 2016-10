Belgen drie dagen voor WK: weinig last van hitte, hopen op wind

Jens Keukeleire en Tom Boonen nemen een slokje tijdens de training van vandaag. © belga.

WK wielrennen Het gespreksonderwerp in Qatar is de hitte. De temperaturen liepen woensdag op tot 40 graden, vandaag is het iets frisser, rond de 36 graden. Het blijft dus warm, al maken de Belgische profs, behalve Jens Keukeleire, zich daar niet al te grote zorgen over.

"Ik ben iemand die graag koerst in de warmte", zegt Greg Van Avermaet. "Ik kan er wel mee om. Anderzijds, hier is het toch wel extreem. Tijdens de koers zal het er wel inhakken bij de renners, maar voor mij hoeft het parcours niet ingekort te worden. Een WK moet 250 km zijn, het is een trui die je een heel jaar mag dragen, dan moet je er toch een beetje voor gewerkt hebben."



Ook Boonen maakt zich weinig druk om de hitte. "Het is nu toch stilaan 'frisser' aan het worden", grapte hij. "Je moet je lichaam koel houden, er water over gieten en voldoende drinken. In de woestijn zal het nog warmer zijn dan hier op The Pearl waar er toch een windje staat, het is dan ook een schiereiland op zee. Ik vind dat het draaglijk is. Aan het parcours moet er voor mij niets veranderd worden."



Voor Oliver Naesen is er geen vuiltje aan de lucht. "Het is zwaar, maar ik heb er weinig last van. Eens je op de fiets zit en je je ritme aanhoudt, valt het best wel mee."



Jürgen Roelandts wikt zijn woorden. "Voorlopig kan ik goed met de warmte om, maar stel me de vraag misschien eens na de laatste lange training. Kijk, we hebben nog gekoerst bij warme temperaturen, maar meestal ging het dan om 150 of 180 km. Nu staat er 250 km op het programma, deels door de woestijn. Dat zal het WK toch wel een stuk lastiger maken, want het is moeilijk om je lichaamstemperatuur onder controle te houden."



Kantje boordje

"De warmte is uitputtend voor je lichaam", beseft Iljo Keisse. "Het is mogelijk om hier te koersen, maar het is wel kantje boordje. De ene renner kan er beter tegen dan de andere, maar er zullen renners zijn die extreem gaan afzien en problemen zullen krijgen. Die warmte put je uit, je moet voldoende drinken." En dat is iets wat wel speelt bij de renners. Zal de bevoorrading onderweg voldoende zijn? Zeker in de woestijn, waar het peloton wel eens in stukken zou kunnen breken door waaiers. "Als het peloton echt in zes, zeven groepen breekt, dan hebben we een probleem", weet Keisse. "Hoe geraken we dan aan water? Ik denk dat we op een hele dag zeker 11 of 12 liter zullen drinken, goed voor 22 à 24 bidons. Hoe gaat die toevoer verlopen?"



Twee motoren extra

De organisatie zet twee motoren extra in om water aan te brengen. "Peanuts", meent Keisse. "En het hangt er ook van af met hoeveel renners je in een waaier zit. Ik heb al wedstrijden in Qatar gekoerst waarbij het peloton al in stukken brak in de geneutraliseerde zone en je daarna 150 km behalve het wiel van de renner voor je, geen auto of motor meer zag. Als dat gebeurt zondag, dan zal je ons kunnen oprapen in de woestijn." De bondscoach is er al op voorbereid en gaf mee dat hij extra mannetjes zal plaatsen in de woestijn om bidons aan te geven. "Dat kan helpen", aldus Keisse. "Maar weet: in waaiers gaat het snel, even langs de kant om een bidon te grijpen en je ligt er misschien uit."



Wind

Over de wind gesproken. Zal die zijn rol spelen? Blaast die voldoende? Woensdag alvast niet, zo'n acht kilometer per uur, wist Keisse. "Je voelde hem wel een beetje onderweg, we hebben niet veel nodig om een waaier te trekken. Het had gekund." Maar een beetje meer wind zou beter zijn, beseffen ze allen. "Twee à drie beaufort", meent Nikolas Maes. "Tussen 6 en 19 kilometer per uur dus, dat moet volstaan, liever ook wat meer naar het laatste toe. In februari, tijdens de Ronde van Qatar, blaast hij doorgaans strak uit dezelfde richting. Nu is de wind variabeler. Dat is het grote verschil. Het is vooral van belang dat hij uit de goede richting waait, dan opent dat perspectieven."