WK-renners moeten pil innemen om inwendige temperatuur te regelen

Door: redactie

13/10/16 - 12u46

© getty.

De temperatuur flirt in Doha vaak met de grens van de 40 graden Celcius en dat heeft zo zijn gevolgen voor het lichaam van de WK-renners. Om de lichaamstemperatuur van de sporters op peil te houden moeten ze een pil innemen om te controleren of de warmte zijn effect heeft gehad.

Het is een experiment dat straks ook gebruikt zal worden op het WK voetbal in Qatar. Al heel de week nemen de renners een pil in om hun lichaamstemperatuur, dat soms tot 40 graden Celcius kan oplopen, op te meten. "Dat is om te kijken hoe de organen op de hitte reageren", vertelde de Franse renner Jérémy Roy.



"We kunnen hier wel fietsen, maar we moeten ook voorzorgsmaatregelen nemen om de hitte draaglijker te maken. Het zijn dezelfde omstandigheden voor iedereen, maar voor de organen zijn het misschien niet bepaald de beste omstandigheden. Het is misschien ietwat gevaarlijk", vertelt de Franse renner aan Le Dauphiné.



Astronauten

Die pil bestaat overigens al een tijdje. De NASA gebruikt die 'pil-thermometer' bij astronauten. De pil bevat twee antennes, een batterij, een mini-thermometer en een siliconen omhulsel. In de sport wordt de methode vooral in het triatlon toegepast. Het systeem is niet zonder gevaar, want bijvoorbeeld in de Formule 1 zijn er grote risico's aan verbonden. Daar is de pil uit den boze, omdat piloten die in een zware crash betrokken zijn snel een MRI-scan moeten ondergaan en die kan dan reageren op de 'pil-thermometer' en grote inwendige schade aanrichten.