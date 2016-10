Noren domineren WK beloften en favoriet Halvorsen maakt het af

© getty.

Kristoffer Halvorsen heeft het WK wielrennen voor beloften op zijn naam geschreven. De Noor toonde zich over 166 kilometer op The Pearl, het kunstmatige eiland in Qatar, de snelste in een massaspurt. De Duitser Ackermann en de Italiaan Mareczko mochten mee op het podium. Halvorsen (20) won vorige maand nog de profkoers in het Franse Isbergues na een spurtzege tegen de Franse spurter Romain Feillu. De Noren hadden voordien de hele wedstrijd gedomineerd. De Belgen speelden een onzichtbare rol. Christophe Noppe kwam nog zwaar ten val in de slotkilometer.