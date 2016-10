Van Avermaet na verkenning: "Word niet wild van dit parcours"

© belga.

WK wielrennen De Belgische renners hebben vanochtend het parcours verkend in Doha. Nadat ze de plaatselijke ronde op The Pearl twee keer hadden gereden, namen ze de tijd om de pers even te woord te staan alvorens hun tocht verderging richting woestijn.

"Ik word niet wild van dit parcours", sprak Greg Van Avermaet. "Maar dat wist ik al voor deze verkenning. Ik reed immers ook de Ronde van Qatar waar we toen in de tweede etappe vier keer de plaatselijke ronde hebben gereden. Ik had er al een beeld van, mijn indruk is niet echt veel veranderd in vergelijking met vanmorgen toen ik wakker werd. Hier en daar is iets gewijzigd aan die plaatselijke ronde. Het parcours is minder technisch, een aantal bochten zijn gemakkelijker, je moet minder kort draaien. Dat is een tegenvaller, ik had het liever nog wat moeilijker gehad."



Wegspringen

Kan wegspringen op het eind, op het plaatselijke circuit? Volgens Jens Keukeleire wel, maar die mening deelde Van Avermaet duidelijk niet. "Moeilijk, ik heb niet echt een punt in mijn hoofd waarvan ik denk dat ik er het verschil kan maken, dat ik er iets kan proberen. Veel zal duidelijker zijn zondag, het is nu moeilijk om voorspellingen te doen. Je moet de wedstrijd een beetje aanvoelen ook en zien hoe erg de warmte er zal inhakken, hoe je je voelt op het eind. De sprinters zijn hier aan de macht. Ik ga een vluchter op dit parcours zeker niet meer kans geven."



Lint

Kopman Tom Boonen was ook niet meteen verrast na afloop. "Al is het wel een beetje speciaal dit rondje. Op papier leek het technisch, maar in de praktijk blijkt het toch anders. De wind speelt hier ook nog wel een rol, maar niet zo gek veel. Het rondje bevat veel bochten, rotondes, dus het peloton zal voortdurend op een lint koersen, het wordt zaak om vooraan te rijden. We moeten de koers hard maken voor dat lokale rondje. Hopelijk ligt het peloton dan in stukken, maar veel meer dan drie, vier of vijf groepen op 30 seconden van elkaar zal dat niet zijn. Zodra we op het circuit komen is het nog 106 km, alles zal er weer samenklitten na één rondje. Misschien vallen er in de woestijn 40 jongens af, maar ik vrees dat het een beetje een slag in het water wordt op vlak van waaiers. Het peloton afmatten, meer kunnen we niet doen en zorgen dat er een verschil is vooraleer we op The Pearl arriveren."



Iedereen moe

"Het peloton mag weer samenkomen", aldus nog Boonen. "Het is zaak om iedereen moe te krijgen onderweg. We zullen zien hoe het zondag verloopt. Het is een WK, iedereen zal echt zijn best doen om eraan te blijven hangen en zal niet zomaar de handdoek in de ring gooien. Op The Pearl zelf moet je de wind gebruiken in de laatste kilometers. Met één ploeg kan je hier wel de sprint aantrekken op drie kilometer van de aankomst en die ploeg hebben we met de Belgen."