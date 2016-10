Oliver Naesen realiseert met selectie een kinderdroom

Door: redactie

WK wielrennen Oliver Naesen (26) is één van de drie Belgen die zijn debuut maakt op het WK wielrennen, samen met Jens Debusschere en Jasper Stuyven. "Ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn", sprak hij vanavond op een persmoment met de Belgische ploeg. "Dit is voor mij een droom die uitkomt."

Naesen was net zoals Debusschere nooit eerder aanwezig op een WK. Zijn sterke prestaties van de voorbije weken zorgden ervoor dat de bondscoach hem niet thuis kon laten. Eind augustus won hij de semiklassieker Bretagne Classic-Ouest France (WT) en bijna drie weken geleden werd hij tweede in het eindklassement van de Eneco Tour. En zonder het manoeuvre van Dylan Groenewegen had hij wellicht ook de Tour de l'Eurométropole op zijn naam geschreven. Een ontgoocheling die intussen is doorgespoeld? "Tja, snel zal ik het niet vergeten. Maar goed, dit is voorbij. Ik mag daar niet bij blijven stilstaan, de focus ligt nu op het WK."



Naesen ontbolsterde het voorbije seizoen bij zijn team IAM Cycling. "Twee jaar geleden had ik niet durven denken dat ik een WK zou rijden voor de nationale ploeg", zei hij. "Dit is een droom die uitkomt. Als kleine jongen keek ik altijd naar het WK. Ik bleef er speciaal voor thuis en nu ben ik zelf geselecteerd. Ongelooflijk. Zenuwachtig ben ik niet, ik ben nooit zenuwachtig voor een wedstrijd. Ik koers graag en wil de Belgen graag aan de wereldtitel helpen. Ik ben hier graag, met de selectie, het is een toffe groep jongens bijeen."



"Er zijn twee duidelijke leiders in de ploeg. We werken voor hen. Ze zijn iconen, een olympisch kampioen en een oud-wereldkampioen, de zeven andere renners staan een trapje lager. Ik wil er samen met hen alles aan doen dat zij zo fris mogelijk in de finale geraken. Persoonlijk denk ik dat we met de sterkste ploeg van alle nationale selecties hier aan de start staan, we maken veel kans op die titel. Natuurlijk is het koers, er kan van alles gebeuren, maar ik zou liever in onze schoenen staan dan in die van een ander land."