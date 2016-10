Jasper Stuyven schikt zich in dienende rol

Door: redactie

WK wielrennen Jasper Stuyven (24) is de derde debutant in de selectie van Kevin De Weert op het WK wielrennen in het Qatarese Doha. De renner van Trek-Segafredo was er al eens bijna bij in 2014 in Ponferrada, zou zonder polsblessure altijd in de selectie gezeten hebben van Richmond 2015, maar viert dus nu pas zijn "eerste selectie" bij de profs. "Eindelijk ben ik erbij", lachte hij op een persmoment met de ploeg. "Ik kijk er enorm naar uit en ben blij dat ik deel uitmaak van de selectie van negen renners. Het was de twee andere keren toch zuur om het WK te missen."

Een WK is niet nieuw voor hem, hij was er bij de jeugd al een paar keer bij. Met succes zelfs: bij de junioren werd hij wereldkampioen in Moskou 2009 en behaalde hij een bronzen medaille in 2010 in het Italiaanse Offida. "Ik heb al een paar keer mogen vieren op een WK", beseft hij. "Maar nu is dat natuurlijk anders. Dat is het verleden, ik heb hier nu een andere rol in de ploeg. Het is heel duidelijk dat Greg Van Avermaet en Tom Boonen de kopmannen zijn en daarnaast zijn er nog zeven renners die hen bijstaan, jongens die in waaiers kunnen rijden, koers kunnen maken. In het begin wordt het zaak hen goed te bevoorraden. We moeten zorgen dat we mee zijn in een waaier, als er er waaiers zijn, en we moeten we koers maken. Ik schik mij hier in een dienende rol. Ik ben nog jong, mijn kansen komen nog en ik ga mijn taken 100 procent uitvoeren."



Hitte

Het gespreksthema in Qatar is de hitte. "Ik ken Qatar, ik heb hier al tijdens de Ronde van Qatar in februari gereden in 2014 en 2015. In oktober is het hier inderdaad wel veel warmer, maar dat wisten we ook vooraf en we hebben nog al gekoerst bij hoge temperaturen en dan wordt er geen heisa over gemaakt. Ik heb me met enkele klimaatsessies in de Bakala Academy voorbereid en hoop dat ik ermee om kan. Het is niet dat ik er de hele tijd mee bezig ben, maar de combinatie van de warmte met de lange afstand zou misschien wel eens voor problemen kunnen zorgen. Ik vind niet dat de koers moet ingekort worden tot 150 kilometer, maar 257 is misschien wel veel. Ik hoop gewoon dat er voldoende bevoorrading is onderweg en dat zou wel eens moeilijk durven worden als het peloton in waaiers split." Lees ook

