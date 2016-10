Greipel rijdt in Qatar voor zieke moeder: "Maar ze gaat niet genezen als ik goud pak"

Door: Bart Audoore

De één koerst voor het geld, de ander voor de roem. Nog een ander voor de kick van het winnen, en er zijn er ook die gewoon dol zijn op fietsen. André Greipel (34) heeft een nobeler doel: hij koerst om zijn zieke moeder gelukkig te maken. "Maar ik besef: ze gaat niet genezen als ik wereldkampioen word."

Gudrun Greipel is een moedige vrouw. Ze lijdt aan ALS, een spierziekte waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waar geen remedie voor bestaat. De waarheid is hard: Greipel weet dat zijn moeder nooit meer zal genezen. "We weten niet hoe lang ze nog heeft", zegt hij zacht. "Anderhalf jaar geleden hebben we de diagnose gekregen. De dokters gaven haar toen een paar jaar. Er zijn mensen die er twintig jaar mee leven."



Die illusie maakt de renner zich niet. Hij leeft in het nu. "Mijn moeder zit in een rolstoel en gaat langzaam achteruit. Haar spieren takelen af. Er zijn goede en slechte dagen. Gelukkig heeft ze niet veel pijn, ze is wel vaak erg moe. Mijn moeder kan niet meer de dingen doen die ze vroeger deed - ze fietste veel en ging vaak wandelen - maar daar heb ik me bij neergelegd. Ik probeer nu bewuster te genieten van de momenten samen."



