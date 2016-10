WK wielrennen in 2019 in Yorkshire, Heusden-Zolder opnieuw gastheer WK BMX

UCI-voorzitter Brian Cookson, tweede van links, gaat op de foto met enkele Britse notabelen. © getty.

Het Britse graafschap Yorkshire zal in 2019 het WK wielrennen op de weg ontvangen. Het WK BMX trekt datzelfde jaar naar België, meer bepaald Heusden-Zolder. Dat heeft de Internationale Wielerunie (UCI) vandaag bekendgemaakt.

Het graafschap Yorkshire mocht in 2014 al de 'Grand Départ' van de Ronde van Frankrijk ontvangen. Sindsdien werden er twee edities van de Ronde van Yorkshire gehouden. Groot-Brittannië organiseerde het WK wielrennen op de weg voor het laatst in 1982, toen in Goodwood. Dit jaar gaat het WK in de Qatarese hoofdstad Doha door. Volgend jaar volgt het Noorse Bergen, in 2018 is het Oostenrijkse Innsbruck aan de beurt.



De UCI kende vandaag verschillende WK's toe. Zo zal het WK BMX in 2019 in Heusden-Zolder plaatsvinden. Vorig jaar mocht de Limburgse gemeente al eens dit WK organiseren. Oostende krijgt dan weer het WK voor mindervalide renners 2020 toegewezen. Het WK mountainbike 2019 gaat door in het Canadese Mont-Sainte-Anne, het WK baanwielrennen 2020 in de Duitse hoofdstad Berlijn.