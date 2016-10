Martin kan het niet geloven: "Dit doet deugd na rotseizoen"

Door: redactie

12/10/16 - 18u40 Bron: Belga

© TDW.

Tony Martin heeft zijn vierde wereldtitel beet in het tijdrijden. Daarmee evenaart hij het record van Fabian Cancellara, die er niet bij was op het WK en eind dit seizoen afscheid neemt van het wielrennen. Martin koerste op het vlakke parcours in het Qatarese Doha als vanouds en reed zilveren medaille en titelverdediger Kiryienka op driekwart minuut achterstand.

Tony Martin heeft na een moeilijk seizoen pas zijn vierde zege van het seizoen op zak (nationaal kampioenschap tijdrijden, tijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië, het WK ploegentijdrit en nu de wereldtitel in de individuele tijdrit). De vreugde was dan ook enorm bij de Duitser, die het uitschreeuwde na de finish. "Ik kan het nog steeds niet geloven", aldus Martin. "Iedereen weet dat ik geen al te best seizoen achter de rug heb. Deze wereldtitel maakt alles goed. Afgelopen zondag voelde ik in de ploegentijdrit dat ik de supervorm te pakken had. Dat ik hier nu wereldkampioen word, voor de vierde keer al, is geweldig. Dit doet zo veel deugd na dat rotseizoen."



Martin vertoeft al sinds vorige week dinsdag in Qatar, acclimatiseerde perfect en leefde in alle rust toe naar het WK. "Eerst was er de wereldtitel in de ploegentijdrit, waarmee ik vertrouwen tankte en mentale rust kreeg. De sfeer was ook heel goed in het team, het is fijn om op zo'n manier naar een WK toe te leven. Andere jaren ben ik ook altijd dé favoriet, nu was die stress er niet. Ik wist dat ik een goede tijdrit kon rijden, maar ik had niet verwacht dat ik opnieuw zou winnen. Het enige waar ik schrik voor had, was de warmte. Maar anderzijds: ik wist wel dat ik een goede voorbereiding achter de rug had, dat ik er alles aan had gedaan om hier top te zijn en dat bleek ook het geval. Ik kende het parcours blindelings en het was me op het lijf geschreven. Vlak, voor grote motoren, ik kon me echt uitleven onderweg, heb me strak aan het plan gehouden en kon mijn ritme perfect aanhouden. Ik voelde ook onderweg dat ik een goede tijd in de benen had, dat gaf me een mentale boost. Ik ben enorm trots dat ik volgend jaar die regenboogtrui opnieuw mag dragen, want ik heb die twee seizoenen echt wel gemist."



Waar hij die titel plaatst in zijn reeks van vier? "De eerste regenboogtrui, in 2011 in Kopenhagen, blijft de mooiste", moest hij erkennen. "Die ontlading was enorm, maar dit is toch wel de tweede mooiste, zeker na zo'n rotseizoen. Echt, ik heb getwijfeld aan mezelf, of ik wel nog goed genoeg was, of ik niet op de terugweg was. Gelukkig ben ik teruggekeerd naar mijn oude tijdritpositie en dat heeft me geholpen."



Samen met Cancellara deelt hij nu het record van vier wereldtitels in het tijdrijden. "Iedereen praatte er vooraf over dat ik het kon evenaren, dat is al een paar jaar zo. Nu kan ik dat record ook breken. Maar daar ben ik niet mee bezig, met records. Het belangrijkste is winnen, niet hoe vaak je dat doet. Ik ben nog lang niet aan het eind van mijn carrière. Ik weet dat ik nog een paar wereldtitels op mijn palmares kan bijschrijven, misschien een vijfde en een zesde. Maar Fabian is twee keer olympisch kampioen tijdrijden, op dit moment is hij nog altijd de beste tijdrijder", besloot de Duitser.