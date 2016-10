Dumoulin: "Dramatisch vermogen en last van hitte"

Redactie

De individuele tijdrit bij de WK wielrennen in Qatar werd voor Tom Dumoulin geen succes. De Nederlandse specialist van Giant-Alpecin, tweede bij de Olympische Spelen in Rio, kwam er over 40 kilometer niet aan te pas en werd slechts elfde met een tijd van 46.44.

"Het was gewoon niet goed", oordeelde Dumoulin na afloop bij de NOS, mede aan de hand van zijn wattagemeter. "Ik vond het eerste deel nog niet zo slecht, maar daarna stortte ik helemaal in. Mijn vermogen was dramatisch, dat heb ik nog nooit zo slecht gezien."



Tony Martin, die het WK ook in 2011, 2012 en 2013 won, ging er met de eerste prijs vandoor. De Duitser realiseerde een tijd van 44.42, hetgeen een gemiddelde inhoudt van 53,6 kilomter per uur. LottoNL-Jumbo-renner Jos van Emden eindigde als beste Nederlander. Met een tijd van 46.28 was hij de snelste Nederlander.



Dumoulin werd twee jaar geleden derde bij de WK in Ponferrada en vestigde daarna zijn naam als tijdrijder. Maar na een lang seizoen met tal van hoogtepunten zat een laatste opleving er niet meer in. "Ik had ook last van de hitte. Dat heeft iedereen, maar als je niet in vorm bent komt het net iets harder aan."



Toch was hij nog wel met ambities gestart. "Het is een rottig land en een sfeerloos WK, maar ook hier stond er een trui of een podiumplaats op het spel. Dat blijft hetzelfde."



"Had 10 kilometer korter mogen zijn"

Van Emden bracht het er beter vanaf en kon leven met de achtste plaats, op 1.45 van de Duitse winnaar. "Ik ben tevreden, voor een plek in de top tien had ik vooraf getekend'', vertelde de Schiedammer die ver voor de favorieten van start was gegaan.



"Het had voor mij 10 kilometer korter mogen zijn. Ik hield het niet meer vast. Ik weet ook dat dat mijn zwakke punt is, maar heb ervoor gekozen deze tijdrit toch niet anders aan te pakken. Laat je in het begin bewust een halve minuut liggen, dan pak je die misschien niet meer terug. Ik vind achtste gewoon goed, ik ben er blij mee.''