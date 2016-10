Bondscoach De Weert fier op tijdrijders: "We gaan nog een mooie toekomst tegemoet"

Door: redactie

"Ik ben heel blij met de prestatie van Yves Lampaert. Een zevende stek, dat had ik vooraf niet verwacht", verklaarde bondscoach Kevin De Weert na afloop van het WK tijdrijden in het Qatarese Doha. "Victor Campenaerts (26e) beleefde een offday. Dat kan gebeuren, maar wat Yves hier realiseert is toch wel straf."

"Yves verrast hier toch wel", moest ook de bondscoach beamen. "Vooral ook omdat er nog veel progressiemarge op zit. We kunnen de ruwe kantjes er nog afschaven, hij kan nog aan zijn tijdritpositie werken. Ik ben heel blij met dit resultaat. Als bondscoach had ik me vooropgesteld om met die twee jongens een top tien te rijden binnen drie jaar. Nu worden ze tweede en zesde op het EK en is Yves zevende op het WK. Het doel is al bereikt, dus ik ben heel tevreden. Nu moeten we nieuwe doelen stellen, met twee in de top tien bijvoorbeeld. We gaan nog een mooie toekomst tegemoet met die jongens. Er is ook een gezonde rivaliteit tussen hen. En het zou goed zijn als er nog een derde jonge hond bij komt in de toekomst, iemand die hen prikkelt zodat ze moeten strijden voor die selectie. Dat zou een goede zaak zijn", denkt hij al vooruit.



Campenaerts, goed voor zilver op het EK, eindigde op een teleurstellende 26e plaats. "Dat kan gebeuren op het eind van het seizoen", vertelde De Weert. "Hij had vandaag een slechte dag. Dat is niet erg, een tijdrit liegt niet. Als je de benen niet hebt, dan rijd je geen resultaat. Er komen nog kansen."