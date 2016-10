Campenaerts na offday: "Het staat nu 3-2 in het voordeel van Lampaert"

Door: redactie

Victor Campenaerts heeft zijn beoogde doel, top tien in de tijdrit, niet bereikt op het WK in Qatar. Hij eindigde op een 26e stek, op 2:51 van Martin. "Ik kende een heel slechte dag, en mijn topvorm is gewoon verdwenen. Daar moet ik eerlijk in zijn."

"Eigenlijk voelde ik al een paar dagen dat mijn supervorm verdwenen was", zei hij na afloop. "Op het EK in Plumelec, waar ik zilver pakte, voelde ik me veel sterker. Nu was die goede vorm weg. Dat voelde ik op training vorige week. Maar natuurlijk: ik wilde wel nog steeds gaan voor een goed resultaat. Als je naar de buitenwereld toe verkondigt dat je niet goed bent en dat ook tegen jezelf zegt, dan is het mentaal vooraf al een verloren zaak. Je probeert en je hoopt op een superdag. Nu goed, vandaag voelde ik al vrij snel na de start dat ik geen goede tijdrit kon rijden."



Zesentwintigste was niet het resultaat dat hij in gedachten had. "Neen, helemaal niet, maar het is wat het is. Als je echt slecht bent, zoals ik vandaag, dan kan je niet veel beter rijden. Dit is frustrerend, maar ik kan er weinig aan veranderen. Dit is een slecht resultaat, maar ik heb wel een heel mooi seizoen achter de rug en daar ben ik wel tevreden over. Dit had de kers op de taart kunnen zijn, maar dat is nu niet het geval."



De hitte speelde volgens hem geen rol in zijn resultaat. "Het was geen bepalende factor. Op mijn fietscomputer bedroeg de temperatuur 40 graden, zelfs nog iets meer, maar dat mag geen excuus zijn. De warmte was hier niet de oorzaak van mijn slecht resultaat, wel gewoon het gebrek aan goede benen. Het seizoen duurde iets te lang voor mij en mijn piek heb ik in de Vuelta gehad en op het EK meteen daarna. Het is jammer, maar ik kan er weinig aan veranderen. Ik heb nog heel hard getraind voor dit WK, maar als het vat leeg is, is het leeg."



"Ik ben blij dat Yves (Lampaert) het zo goed gedaan heeft, het staat nu 3-2 in zijn voordeel (sneller in Vuelta, winst ploegentijdrit en nu zevende op WK)", eindigde de Antwerpenaar. "Hij heeft de eer van ons land gered. Ik ben trots op hem, hij is een heel goede vriend en wat hij hier heeft gerealiseerd is echt een topchrono."