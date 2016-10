Lampaert verrast met zevende plek: "Na de ploegentijdrit veel vertrouwen getankt"

Door: redactie

12/10/16 - 16u37 Bron: Belga

© photo news.

Yves Lampaert heeft er een ijzersterke tijdrit opzitten in Qatar. De vice-Belgische kampioen van Mol bezette op het WK in Qatar lange tijd de tweede plek en klokte uiteindelijk 1'45" na Tony Martin af. Goed voor een zevende stek in Doha. "Ik wist hoe ik de technische stroken moest aanpakken", vertelde een dolgelukkige Lampaert.

Voor het eerst sinds 2008, toen Stijn Devolder zesde werd in Varese, eindigt er met Lampaert nog eens een Belg in de top tien op het WK tijdrijden. "Het is altijd moeilijk als je vooraf voorspellingen moet doen", stelde hij. "Als je kijkt naar het deelnemersveld reden er hier toch wel een pak snelle renners. Vooraf doe ik liever niet te veel grote uitspraken, ik leef liever zonder stress naar een kampioenschap toe en zonder mezelf druk op te leggen. Dat is me perfect gelukt."



"De zevende plaats in de individuele tijdrit is onverhoopt. Ik kan er alleen maar heel tevreden mee zijn", glimlachte Yves Lampaert. Zondag snelde hij al met zijn ploegmakkers van Etixx-Quick.Step naar de wereldtitel voor ploegen op exact dezelfde omloop. "En dan is het gewoon ook nog eens een parcours dat me goed ligt, vlak en je kan heel hard rijden, in hetzelfde ritme. Of ik een superdag had? Dat zou ik niet meteen durven zeggen, met die hitte is het moeilijk om dat in te schatten. Ik kon lang mijn positie aanhouden, mijn wattages waren goed. Maar door de warmte was het toch moeilijk om die aan te houden. Je ziet ze gewoon zakken terwijl je naar de finish rijdt."



Zevende op een WK, moet Lampaert zich stilaan niet nog meer toeleggen op het tijdrijden? "Ik ben er al mee bezig, en mijn positie op de tijdritfiets moet nog beter, maar de klassiekers blijven mijn prioriteit. Dat is mijn grote liefde en ik ben ervan overtuigd dat ik daar een specialist en een goede renner kan worden. Ik wil me nog wel specialiseren in prologen, maar die lange tijdritten, dat is gewoon een kwestie van stap voor stap opbouwen. Dat komt met de jaren. Het hoofddoel blijft het klassieke werk. En als je kijkt naar Cancellara, die kon het ook combineren. We zien wel hoe het loopt. Ik ben nog jong en kan nog veel stappen zetten."



Lampaert zal na dit seizoen wel afscheid moeten nemen van de kersverse nieuwe wereldkampioen tijdrijden. Tony Martin trekt namelijk straks de deur bij Etixx-Quick.Step achter zich toe. "Hij is een lieve kerel. We gaan hem volgend seizoen dan ook missen."