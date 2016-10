Martin hijst zich met vierde wereldtitel tijdrijden naast Cancellara, Lampaert knap zevende

Door: redactie

Er was niets aan te beginnen. Tony Martin maakte vandaag op het WK tijdrijden in Doha zijn favorietenrol helemaal waar en stoomde naar zijn vierde individuele wereldtitel in het tijdrijden. Met een onwaarschijnlijk gemiddelde van 53,671 km/u verzekerde hij zich van een tweede wereldtitel (na zijn derde wereldtitel met Etixx-Quick.Step) in drie dagen tijd. 'Der Panzerwagen' degradeerde de tegenstand tot figuranten. Ook zijn ploeggenoot Yves Lampaert reed een uitstekende tijdrit en werd nog zevende. Uittredend wereldkampioen Vasil Kiryienka pakte nog zilver, het brons ging naar Jonathan Castroviejo.

Wereldtitel nummer vier al voor Tony Martin en er viel helemaal niets op af te dingen. Na zijn zegetocht in 2011, 2012 en 2013 breit de Duitser drie jaar later een nieuw vervolt aan zijn jacht naar de regenboogtrui. Op het biljartvlakke parcours in Qatar snelde Martin in een indrukwekkende tijd van 44'42" seconden naar de zegeruiker. Maar liefst 46 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger Vasil Kiryienka. Een afscheid bij Etixx-Quick.Step door de grote poort.



Drie dagen na de wereldtitel van Etixx-Quick.Step mag Martin dus opnieuw zegevieren en ook zijn ploegmaat Yves Lampaert deed het meer dan uitstekend. Onze 25-jarige landgenoot bezette lange tijd de tweede plek op het podium en moest uiteindelijk na de passages van de grote kanonnen nog slechts vijf plaatsen inleveren.



Zijn makker Victor Campenaerts verteerde de hitte in Qatar dan weer iets minder goed. De vice-Europees kampioen werd nog 26ste op 2' 51" van uiteindelijke winnaar Tony Martin. Lees ook

.@tonymartin85 is taking the lead!!!!! pic.twitter.com/nY68ZGUOcF — UCI RWC Doha 2016 (@UCIDoha2016) Wed Oct 12 00:00:00 MEST 2016