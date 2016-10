Bondscoach Dubois wil dat beloften zich tonen in Qatar

Door: redactie

Bondscoach Jean-Pierre Dubois. © photo_news.

WK wielrennen Net zoals bij de vrouwen en junioren is er geen tocht door de woestijn voor de beloften op het WK in Qatar. "De wind speelt geen rol voor mijn jongens op The Pearl", meent bondscoach Jean-Pierre Dubois. "Ik wil dat ze zich tonen en hoop op een top vijf."

Vorig jaar, tijdens het WK voor beloften in Richmond, hoorde België bij de teams die de wedstrijd kleur gaven. Voor minder doet bondscoach Jean-Pierre Dubois het in Qatar morgen dan ook niet. "Twaalf maanden geleden moesten we het stellen met een negentiende plaats, omdat Nathan Van Hooydonck en Laurens De Plus ten val kwamen in het slot. Jammer, want met een 19e plaats ben je niets, al kregen we wel complimenten voor onze aantrekkelijke manier van koersen. Ik wil nu ook dat mijn beloften zich tonen en er nadien gezegd wordt dat we een prachtige koers hebben gereden."



Enzo Wouters

Een massasprint lijkt moeilijk te vermijden, al heeft de bondscoach wel meerdere scenario's in zijn hoofd. Als de wedstrijd uitdraait op een massaspurt wordt Enzo Wouters als kopman uitgespeeld. "Die is met voorsprong de snelste renner van het Belgische beloftenpeloton. Of hij ook op internationaal vlak wereldtop is, daar heb ik voorlopig nog het raden naar. Maar ik merk dat Wouters dit jaar tot twee keer toe maar nipt moest onderdoen voor Timothy Dupont, toch één van de snelste Belgische profrenners van dit moment. Dus denk ik dat de hoop op een goed resultaat gewettigd is, maar die echte topsprinters verslaan wordt moeilijk."



Ontsnappingen

Alles op Wouters dus? Zo ver wil de bondscoach niet gaan. Want ook tijdens de wedstrijd verwacht Dubois de nodige agressiviteit van zijn renners. "Jenthe Biermans en Christophe Noppe zijn ook niet traag aan de meet. Van hen verwacht ik dat zij meeschuiven met ontsnappingen. Draagt zo'n vlucht tot het einde, dan kunnen zij een gooi doen naar een goed resultaat. Dat gaat ook op voor Nathan Van Hooydonck en Piet Allegaert. De werkkracht van Guillaume Seye zal ik dan weer goed kunnen gebruiken als er een scheve situatie moet rechtgezet worden. Kijk, er zijn veel snelle jongens in het internationale beloftenpeloton. En vaak duiken er op zo'n WK nog onverwachte namen op. Je speelt dus maar beter meerdere troefkaarten uit."



Grote favoriet is volgens de bondscoach de Noor Kristoffer Halvorsen. "En dan moet je bij de jeugd voorts ook altijd rekening houden met een sterk Italiaans en Frans blok. Het zijn echt kampioenschapsrenners, ze pakken altijd veel medailles bij de jeugd en zullen ook nu goed voor de dag komen. Kijk, wij zijn niet de grote favoriet, maar in de breedte kan ik beroep doen op een sterk blok en ik hoop op een plekje in de top vijf."



De wedstrijd van de heren beloften vindt morgen plaats, tussen 11 en 14u55 Belgische tijd.