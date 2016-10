"Topsport in Midden-Oosten is misdaad tegen menselijkheid"

Door: redactie

12/10/16 - 12u24 Bron: Radio 1

Ann-Sophie Duyck compleet uitgeput na de tijdrit bij de vrouwen. © epa.

WK wielrennen De loden hitte, met temperaturen boven de 45 graden, blijven voor beroering zorgen op het WK wielrennen in het Qatarese Doha. Op Radio 1 ventileerde Karl Vannieuwkerke zijn ongezouten mening. "Ik hoop dat de airco van de UCI-bobo's het snel laat afweten. Topsport in het Midden-Oosten is een misdaad tegen de menselijkheid".

"Mensen ter plekke bevestigen dat de thermometer 45 graden aangeeft", zegt Vannieuwkerke in Hautekiet op Radio 1. "Wie haalt het in zijn hoofd om mensen daarin te laten strijden voor wereldtitels? De Nederlandse Anouska Koster reed zwijmelend op een borduur. Een hitteberoerte nabij."



"Toen de Internationale Wielerunie in 2012 het WK aan Qatar toekende, wist ze perfect dat het er 50 graden kon zijn. Een misdrijf met voorbedachten rade. Ik hoop dat de airco in de kamer van de bobo's het zo snel mogelijk laat afweten. Badend in het zweet wakker worden. En dan nog te zwijgen over het feit dat er in 2022 in Qatar ook een WK voetbal komt. Topsport in het Midden-Oosten in volle zomer is een misdaad tegen de menselijkheid. Puur voor de centen. Een echte schande!"