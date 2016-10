Ex-wereldkampioen Mario Cipollini (50) is klaar en duidelijk: "Boonen heeft alles om te winnen"

Door: Marc Ghyselinck

12/10/16 - 05u30

© PN.

Die druilerige zondag in oktober 2002 in Zolder sprintte Mario Cipollini (50) onweerstaanbaar naar de wereldtitel. Playboy, vagebond, toch wereldkampioen. Het was een WK dat voor de sprinters was gemaakt. Zoals Kopenhagen 2011, waar Cavendish won. En Doha in Qatar, waar zondag, veertien jaar na Cipollini, om de wereldtitel wordt gesprint. En toch. Niet Greipel, Kittel of Cavendish gaan winnen, zegt Mario Cipollini. Eén man, een Belg, Tom Boonen, wordt wereldkampioen. Een exclusief interview.

Wat denkt u, meneer Cipollini, krijgen we met alles wat er rond de hitte te doen is zondag een echt WK?

"Dat is nog niet duidelijk, of het een echte wielerwedstrijd wordt, dan wel een kermiskoers. Toen de UCI in 2012 het WK aan Qatar toekende, wisten ze dat het vijftig graden kon worden. Ik kan maar één reden bedenken waarom het WK in Qatar gereden wordt: geld. Ik begrijp dat het wielrennen andere grenzen moet opzoeken. Maar zo een belangrijke koers als een wereldkampioenschap moet je niet in een risicovolle omgeving laten plaatsvinden. Voor de UCI is dat de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Een wedstrijd over 100 kilometer kun je moeilijk een wereldkampioenschap noemen."



Het kan ook reclame voor het wielrennen worden, wanneer het toch niet te heet wordt en er wat wind staat. Dan wordt het een spectaculaire race.

"Wind kan er een andere wedstrijd van maken. Vooral de Belgen zullen daar blij mee zijn. Als het hard waait, heeft Boonen een groot voordeel op alle anderen. Ik denk dat Boonen in topvorm is, fysiek en mentaal. Voor mij is hij de grote favoriet voor dit WK. Hij kent het parcours, hij heeft al die renners van zijn Etixx-ploeg die aan het WK deelnemen. Boonen start om wereldkampioen te worden."



Hij viert zaterdag zijn 36ste verjaardag.

"En dan? Ik was 36 toen ik in Zolder in 2002 wereldkampioen werd."



Hoe schat Cipollini de kansen in van Greg Van Avermaet? En wat met renners als Mark Cavendish, Marcel Kittel, Peter Sagan en Fernando Gaviria? En hoe gaan de Italianen het doen. Het antwoord op al die vragen en het volledige exclusieve interview leest in op HLN SPORT PLUS, onze zone voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.