Boonen en Van Avermaet vliegen business class, andere renners komen uur later aan in Doha

Door: redactie

11/10/16 - 19u41 Bron: Belga

© TDW.

Vanavond zijn ook de Belgische profrenners gearriveerd in Doha in Qatar. Tom Boonen en Greg Van Avermaet waren de eerste die toekwamen in het hotel in de Qatarese hoofdstad.

© belga.

Boonen en Van Avermaet vlogen immers business class, wat de controle bij de douane vlotter liet verlopen en de bagage kwam ook sneller. Het duo nam vervolgens een taxi en arriveerde om 18u37, plaatselijke tijd, in het Melia Hotel. Ruim een uur later, om 19u45 arriveerden ook de andere zeven profrenners, die net zoals Boonen en Van Avermaet voor het inchecken nog even door de detectiepoort van het hotel moesten passeren. Veiligheid voor alles in Qatar... "Het was een vlotte reis", sprak Greg Van Avermaet bij aankomst, "Ik ben blij dat ik hier ben, de focus ligt nu volledig bij het WK. Morgen las ik wellicht een training in van twee à drie uur, een beetje losrijden. Donderdag volgt dan een langere training."



Wat de andere Belgen morgen doen, beslissen ze zelf. Het is vooral een dag om te wennen aan de hitte en de benen los te rijden na de vlucht van zes uur. Om 9u30 vertrekken ze op training, hoe lang en met wie, bepalen ze zelf. De Belgische selectie verkent het parkoers gezamenlijk donderdagvoormiddag. Na eerst twee ritjes over het plaatselijke circuit, The Pearl (29,8 km), volgt een tocht van zo'n 140 kilometer door de woestijn onder leiding van bondscoach Kevin De Weert, goed voor een totaal van bijna 170 kilometer.



De kamerverdeling bij de Belgen is als volgt: Tom Boonen en Iljo Keisse, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, Jens Keukeleire en Nikolas Maes, Jens Debusschere en Jürgen Roelandts, Jasper Stuyven en een belofte.