Yves Lampaert hoopt bij de beste twintig te eindigen

11/10/16 - 18u25 Bron: Belga

WK wielrennen Yves Lampaert kroonde zich zondag met zijn team Etixx - Quick-Step tot wereldkampioen in de ploegentijdrit. Morgen moet hij in de individuele tijdrit aan de bak om 14u30 plaatselijke tijd. "Ik mik op een plekje in de top 20", klonk het op persmoment van de Belgische selectie maandagavond.

Lampaert werd vice-Belgisch kampioen tijdrijden na Victor Campenaerts. Op het jongste EK pakte hij een zesde plaats, maar de tegenstand op dit WK is van een hoger niveau. Een gouden medaille heeft hij al op zak met zijn team. "De ontlading was enorm na afloop", blikte de renner nog even terug. "Ongelooflijk wat we voor elkaar gekregen hebben met de ploeg. Ik ben er nog altijd super trots op. Achteraf hebben we het gevierd met een etentje in een restaurant en een glaasje. Al bij al bleef het beperkt, iets na middernacht lag ik in bed, er wacht me immers nog een belangrijke opdracht woensdag."



De ploegentijdrit vergde veel van de renner. "Maandag had ik toch nog wel loodzware benen. Ik hoop dat ik woensdag voldoende gerecupereerd ben en dat mijn prestatie er niet onder zal lijden. Ik ben toch echt wel heel diep gegaan zondag."



De West-Vlaming is een uit de kluiten gewassen renner die vooral van de klassiekers droomt. "Dat blijft mijn hoofddoel. Al ben ik ook graag bezig met tijdrijden, een mooie discipline. In België leeft het niet echt, zit het niet in onze genen. Zelf ben ik er ook maar laat mee gestart. Ik ben blij dat met Victor en ik er nu een paar jongens echt mee bezig zijn. Er heerst een gezonde strijd tussen ons. Tijdrijden is in de eerste plaats iets wat je als renner graag moet doen, de limiet opzoeken, volledig alles geven. Ik houd er wel van. Het helpt ook dat ik bij een team koers dat er veel belang aan hecht. Ik wil zeker nog progressie maken in het tijdrijden. Vooral korte inspanningen liggen me, zoals prologen. Daar ben ik mee bezig, ook om in de toekomst een resultaat te halen in rittenkoersen van een week."



Lampaert nam vorig jaar voor het eerst deel aan het WK en werd toen 31e. "Ik hoop nu wel veel beter te doen. Toen wilde ik vooral ervaring opdoen, nu wil toch wat dichter eindigen. Graag top 20, dat moet realiseerbaar zijn, zeker als ik voldoende ben uitgerust en ik de hitte goed verteer. In de ploegentijdrit lukte dat nog goed, maar nu is het een strijd tegen jezelf en tegen de hitte en ik geef toe dat ik daar toch wel een beetje bang van ben." .